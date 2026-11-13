İzmir Aliağa'daki faciada can kaybı 19'a yükseldi!

İzmir'de HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu gündeme gelmişti. İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, koleksiyonda 80'den fazla araç bulunduğu ve tahmini değerinin 30 milyon Euro üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı.
BARIŞ GÜNEY'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda enkazda kayıp olarak aranan Barış Güney'in de cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda cenazenin Güney'e ait olduğu kesinleşti. Böylece patlamada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.