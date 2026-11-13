Haberler İzmir İzmir Aliağa'daki faciada can kaybı 19'a yükseldi! İzmir Aliağa'daki faciada can kaybı 19'a yükseldi! İzmir son dakika haberleri... İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasında can kaybı arttı. Kayıp olarak aranan işçilerden Barış Güney'in cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 19'a yükseldi. Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. CEYHAN TORLAK HUZEYFE ATICI









İzmir'de HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu gündeme gelmişti. İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, koleksiyonda 80'den fazla araç bulunduğu ve tahmini değerinin 30 milyon Euro üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı.