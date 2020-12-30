ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açıldı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, üretim zincirine bir yenisini daha ekleyerek fakülte kampüsünde 'Kaşar Peyniri Üretim Tesisi' açılışını gerçekleştirdi. Açılışa üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Ziraat Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

'TARIM SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI'

Rektör Aldemir, Ziraat Fakültesi'nde fikrin ürüne; ürünün de katma değere dönüştüğü belirterek, "Pandemi sürecinde tarım sektörü en fazla öne çıkan gündemlerden biri oldu. Küresel Salgın, tarım ve gıdaya erişim sorunlarını gündeme taşıdı. Gıda bulunabilirliği, gıdaya erişilebilirlik ve satın alınabilirlik gibi zorluklara maruz kalınmaması için üniversite olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Eğitim ve üretimi bir arada gerçekleştiriyoruz. 1 Ocak'tan itibaren yeni aldığımız ticari markamız olan 'Ziraat Çiftliği' markası ile ADÜ olarak Haksız rekabet koşulları oluşturmadan tüm ürünlerimizi piyasaya sunacağız" diye konuştu. Açılışta sunum yapan Dekan Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu da, iki yıl içerisinde Ziraat Fakültesi'nin cirosunu ikiye katladıklarını kaydetti. Gençsoylu, "Pandemi döneminde olmamıza rağmen Fakültemize seviye atlattık. Ziraat Fakültesi, bitkisel üretimin yanında hayvansal üretim de gerçekleştiriyor. Kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütleri kendi tesislerimizde değerlendiriyoruz. Üniversitemizin ve kendi döner sermayemizin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz tesisimiz üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun"