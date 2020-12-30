Çiftçinin destekçisi Söke Traktör

Sökeli işadamları Metin Çetin, Tekin Yavuz, Erkut Davas, Tufan Kocatürk ve Bertan Balçık'ın 5 dönüm alan üzerine kurduğu John Deere'in distribütörü Söke Traktör ve Ekipmanları (SÖTEK) 400 metrekaresi showroom, 610 metrekaresi servis alanı, 810 metrekaresi yedek parça ve 290 metrekaresi idari birim olmak üzere toplam 2 bin 110 metrekare alanda hizmet veriyor.

ÇOK UYGUN KAMPANYALAR

Tekin Yavuz, BP akaryakıt istasyonu ile de Sökeli çiftçilere uygun fiyat ve kampanyalarla akaryakıt sağladıklarını ifade etti. Yavuz, Söke'nin ülke tarımının en önemli noktalarından biri olduğuna söyledi. Söke'de 2012 yılında hizmete açılan SÖTEK, Aydın-Muğla'da çiftçilerin en büyük destekçisi oldu. Tekin Yavuz, 180 yıllık bir dünya devi olan John Deere'nin Aydın- Muğla Bölge Bayiliğini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek "Traktör ve pamuk toplama makinesi satışı yapmakla birlikte bu makinelere ait tüm ekipman ve malzemelerinin de satışını yapmaktayız. Aynı zamanda bu makinelerin bakım ve servisi ile de biz ilgileniyoruz. Gerek servisimizde bu hizmeti verirken, gerekse çiftinin ayağına kadar giderek bakım ve servis hizmeti yapıyoruz. Tesislerimizdeki BP akaryakıt istasyonumuzda toptan ve perakende satışlar ile çiftçilerimize uygun ve kampanyalı akaryakıt vermeyi sağlıyoruz" dedi.



YEDEK PARÇADA SÖZ SAHİBİ

John Deere'nin Türkiye'deki en büyük yedek parça bayisi olan SÖTEK, ülke genelindeki çeşitli bayi ve John Deere kullanıcılarına yedek parça toptancılığı, ham yağ, tarım makinaları ekipmanlarının lastikleri ve rulmanları gibi birçok yedek parçalarının tedarikçiliğini sağlayarak bölgenin en önemli yedek parça toptancısı olmayı da başardı.