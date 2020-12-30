Söke organize sanayi’de büyüme devam ediyor

Aydın'da 1996 yılında kurulan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nin 29 sanayi parselinin 17'sinde üretim yapılırken, 12'sinde de inşaat devam ediyor. Yatırım taleplerinin karşılanabilmesi için genişleme alanı ile ilgili müracaatlar gerçekleştirilirken, 63 hektarlık alanın Sanayi Bakanlığı tarafından yer seçimi yapılarak Söke OSB genişleme alanı olarak sınırları kesinleştirildi. Bölgede şu an devam eden inşaatlarda personel ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi çalıştığı Söke OSB'nin genişleme alanıyla birlikte tüm sanayi parselleri faaliyete geçtiğinde 6 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

"YÜZDE 95'İ TAMAM"

Bölgede bugün itibariyle altyapı yatırımlarının yüzde 95 seviyesinde tamamlandığını aktaran Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Soner Zeybek, "Elektrik, temiz su ve doğalgaz dağıtım faaliyetleri ile katı atık toplama hizmetlerinin tamamı bölge tarafından sağlanır durumdadır. 6 bin metreküp/gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin 4 bin metreküp/ günlük 1. Etabı 2020 yılı yatırım programına alınmış olup proje revizyonlarının tamamlanmasıyla birlikte ihaleye çıkılacaktır" dedi.

"ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK"

Sadece Söke OSB için değil tüm bölgeye ekonomik değer katacak demiryolu iltisak hattı ve yükleme boşaltma ve lojistik merkez 1. etap yatırımlarının da bitirilerek işler duruma getirildiğini belirten Başkan Zeybek, "Söke OSB Lojistik Merkez İşletme ve Geliştirme hizmetleri için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Hedefleri arasında, gümrüklü gümrüksüz alanları, açık kapalı depo alanları, yükleme boşaltma ve lojistik merkez alanı, açık ve kapalı fuar alanı, ticaret ve iş merkezi, çok amaçlı salon, idari ve teknik hizmet ofisleri, karakol binası, kafeterya ve ticari dükkanlar, 24 saat hizmet veren çocuk bakım evi, meslek lisesi ve meslek yüksek okulu, açık ve kapalı spor alanları, cami, toplantı salonları, ortak sağlık merkezi, ortak inovasyon ve Ar-Ge merkezi gibi birçok yapı ile donatılmış üretim üssü haline gelmek olan Söke OSB, bu yönde kararlı ve planlı adımlarla ilerlemektedir" dedi.