Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir üyeleri ile video konferans aracılığıyla bir araya gelen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, "31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait borçları kapsayan yapılandırma kararı için 31 Aralık 2020'de sona eren süre bir ay daha uzatıldı. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" dedi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun" ile ilgili sunum yapan Ömer Alanlı, tüm soruları cevaplandırdı. Alanlı, "Yapılandırılan borçlarınızı peşin ya da 6-9-12-18 taksit halinde ödeme imkânı sunuyoruz. Yapılandırma işlemi vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd. gib.gov.tr) internet üzerinden gerçekleştirilmesi sebebiyle de istediğiniz zaman online bir şekilde yapılabilmektedir. Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde yapabilecektir" diye konuştu.

"SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, "3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile borç yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı. Bahsi geçen karar ile ilk taksit ödeme süreleri de böylece birer ay uzatıldı. Bu da yapılandırma yapacak vatandaşlar için sevindirici bir gelişmedir. Yapılandırmadan istifade eden kişi sayısı inşallah daha da artacaktır" dedi.