Oto kiralamacılarına trafik cezası müjdesi

Yeni Asır Gazetesi "Sektörü Sesi" sütunlarında geçtiğimiz aylarda dile getirilen oto kiralaması işi yapan rent a car şirketlerinin "trafik cezası ödemeleri" sorunu son yapılan yasal düzenlemeyle çözüldü. Artık araç kiralayan kişi, trafik kuralını ihlal ettiği takdirde bunun cezasını kendisi ödemek zorunda kalacak.



ÜÇ SENELİK MÜCADELE

Daha önce araç kiralayan kişiler trafik kurallarını ihlal ediyor, cezalar ise firmalara geliyordu. Bu durumdan dolayı mağdur olan oto kiralama şirketleri, kararın çıktığı 2021 yılını milat kabul etti. Sektörde faaliyet gösteren esnaf, araç kiralayan kişilerin cezalarını ödemekten kurtulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Senelerdir, kendilerine bağlı faaliyet gösteren oto kiralama firmalarının, plakalara yazılan trafik cezaları nedeniyle mağdur olduklarını ve sadece İzmir'de odaya bağlı olarak kayıtlı 650 oto kiralama işi yapan esnaf olduğunu söyleyen İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, "Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) sayesinde aracı kiralayan kişinin tüm kimlik bilgileri emniyet ve jandarma birimlerine bildiriliyor. Kiralayanın bilgileri, hangi saatte kiralama yaptığı ve aracın nerede olduğu KABİS sayesinde bilinebiliyor" dedi. Dursun şunları söyledi: "Ancak kiralık aracı kullanan sürücü, trafik kurallarını ihlal ettiğinde cezaları firmalar ödüyordu. Bu cezalar yeni yılda artık firmaya değil de KABİS sayesinde kimlik bilgileri tespit edilen kişiye gönderilecek. Bu konuda üç yıldır süren mücadelemiz 2020'nin son günlerinde başarıya ulaştı. Yeni yıla güzel bir müjdeyle girdik. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kiralamacı esnafımız için büyük bir milat. Hem tüm Türkiye, hem esnafımız artık rahat bir nefes alacak."



BIR YILDA, BIR ARABA PARASI CEZA ÖDEYEN VAR

TRAFİK cezalarının bazen 1 ay sonra gönderildiğini belirten Dursun, "Aracı kiralayan şahsın kredi kartı sanal veya limiti yetersiz çıktığı için cezalar tahsil edilemiyor. Plaka sahibi görünen firmalar, radar, alkollü araç kullanma, köprü geçişleri, otopark geçişleri, kırmızı ışıkta geçmeler, arka plakadan yazılanlar gibi birçok suçun parasını ilgili kişiden tahsil edemedikleri için trafik cezasını ödemek zorunda kalıyorlardı. Öyle ki bazen faiziyle birlikte ödüyorlardı bu cezaları. Bir yılda bir araba parası ceza ödediğini söyleyen arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.



KARAR SEKTÖR IÇIN BIR MILATTIR

İZMİR'İN KABİS sisteminde Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Dursun, "Şu ana kadar firmalarımızın yüzde 90'ı KABİS kullanıyor. Amacımız bu oranı yüzde 100'e çıkarmak. Oto kiralamacıların meslek dalında bir yönetmelikleri yok, bunun ile ilgili köklü bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz esnaf odası olarak bu konuda çalışıyoruz .Oto kiralama işi yapan işyeri sahiplerine yönelik yönetmelik yıllardır tam anlamıyla hayata geçemedi. Bu konuda çok mücadele ettik. Çok iyimser değildik ama başardık. Bu karar oto kiralamacıları için bir milattır" diye konuştu.

Tolga TEKİN