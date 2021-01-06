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Haberler Ekonomi Karabağlar'da icradan satılık tek katı avlulu ev

'da icradan satılık tek katı avlulu ev

Mahkeme, 'in 'nde bulunan tek katı 157 metrekarelik avlulu kargir ev için satış kararı verdi. Ev için 282 bin TL değer biçildi.

Karabağlar'da icradan satılık tek katı avlulu ev

06.01.2021, 16:35

Ege'nin incisi İzmir'de satılık bahçeli ev. İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde kentsel dönüşüm alanında bulunan 157 metrekarelik, tek katı, avlulu kagir ev icra yoluyla satılıyor. Tek katlı binada, açık teras çevresinde 3 oda, mutfak, banyo, alaturka wc ve merdiven ile inilen bir sahanlıkta girişi bulunan ve depo bulunan eve 282 bin TL değer biçildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bilgilere de yer verildi. Satış için tarih, 03/03/2021 günü 12:00 - 12:10 arası olarak belirlendi.

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