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Haberler Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 personel alacak

25 personel alacak

merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Yardımcısı alımı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 personel alacak

12.01.2021, 11:40

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden edinilen bilgiye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) - 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu" nu doldurarak başvurularını elektronik ortamda yapacaklar.

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