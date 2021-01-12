Milli Savunma Bakanlığı 55 personel alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, 55 personel alımı için ilan açtı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Millî Savunma Bakanlığı Ve Genelkurmay Başkanlığı'nda uzman yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere açılan ilan için gerekli nitelikleri taşıyan kişiler, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
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