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Haberler Ekonomi Milli Savunma Bakanlığı 55 personel alımı yapacak

55 personel alımı yapacak

55 adet personel alımı yapacağını açıkladı. İlan detayları aracılığı ile paylaşıldı. Peki, MSB personel alımı şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı 55 personel alımı yapacak

12.01.2021, 11:46

Milli Savunma Bakanlığı, 55 personel alımı için ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Millî Savunma Bakanlığı Ve Genelkurmay Başkanlığı'nda uzman yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere açılan ilan için gerekli nitelikleri taşıyan kişiler, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

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