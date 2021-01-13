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T.C. Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 40 kişi alınacak

kamu Personeli alımı başvuruları başladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu KPSS puanı ile güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Peki hangi şartlar aranıyor?

T.C. Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 40 kişi alınacak

13.01.2021, 13:22

Adalet Bakanlığı Kamu personel alımı başvuruları başladı. Adalet Bakanlığı 40 kişilik kadro ile Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda KPSS puanı ile en az lise mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı alımları için adaylardan bazı nitelikler aranacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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