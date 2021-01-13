T.C. Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 40 kişi alınacak

Adalet Bakanlığı Kamu personel alımı başvuruları başladı. Adalet Bakanlığı 40 kişilik kadro ile Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda KPSS puanı ile en az lise mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı alımları için adaylardan bazı nitelikler aranacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.