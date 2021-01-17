2021 ekonomilerde iyileşme yılı olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "2020'de Kovid-19 ve buna karşı alınan tedbirler hayatımıza damga vurdu. Pandemi süreci dünyada dijital dönüşümü hızlandırdı" dedi. Korona virüs salgını nedeni ile tüm dünyada ticaretin yavaşladığını ve ekonomilerin ivme kaybettiğini aktaran MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Dip yapan ekonomilerde toparlanma çabaları sürmekte, hükümetler şirketleri ve işçileri desteklemekte, güçlü ve zayıf şirketler arasındaki fark giderek açılmaktadır. Pandemi sonrasında dijital ekonominin gittikçe önem kazandığı ve teknolojinin yükselerek belirleyici olduğu bir değişimi, dönüşümü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saygılı sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi öncesine kısaca dönecek olursak, bu dönemde dünya ekonomisinin doğuya doğru kaydığı bir zeminde üretim üsleri el değiştiriyor ve sermaye yeni üretim alanları buluyordu. Ulusal ekonomilerin yeniden güç kazandığı bir dünyada büyük şirketler gelişmiş ülkelerdeki üretim kapasitelerini azaltmaktaydı. Dünyanın yeni yatırım ve üretim alanları gelişmekte olan blokta kendine yer aramaktaydı. Kovid-19 ile şok yaşayan ekonomiler bu süreçte sarsıldı. Ekonomik yeterlilik günümüz yeni dünyasının kilit faktörü oldu."

CİDDİ KATKIDA BULUNDU

Türkiye ekonomisinin ise geçen yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergilediğini ancak dünya genelinde yeniden yükselişe geçen vaka sayıları ve tedbirler nedeni ile ekonominin yükselişini de kestiğini anlatan Saygılı, "Devletimiz tarafından salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen teşvikler, kampanyalar ve normalleşme adımları ekonominin toparlanmasında çok ciddi katkıda bulundu. Ülkemizde ve tüm dünyada aşı tedavisi etkin bir şekilde uygulanana kadar salgın sürecinin sıkıntılarını yaşamaya devam edeceğimizi öngörüyoruz. Bu süreçte Türkiye, 2020 yılını artı kapatacak tüm dünyadaki ender ülkelerden biri olacaktır. 2021 yılını da inşallah ekonomilerde iyileşme yılı olarak bekliyoruz" dedi.



MİLLİ ÜRETİME DESTEK VERMEMİZ ŞART

MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, 95 ülkedeki şube ve temsilcilikleri ile Türkiye için çalışan, ticari ve kültürel diplomasiye katkı sağlayan MÜSİ- AD'ın, yatırım-üretim-ticaret hattını büyütmeye katkı sağlayan, teşvik eden ve atılım gerçekleştiren bir paradigmanın destekçisi olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde üretim gücümüzün aslında gerekli koşullar sağlandığı takdirde çarkları döndürmeye her zaman hazır olduğunu gördük. Bu da bizim güçlü yanımızdan biridir. MÜSİAD olarak her zaman altını çizdiğimiz bir şey var; Bizler sermayemizi servete değil, yatırıma dönüştürmeliyiz diyoruz. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda stratejik sektörlerde ilerlemek, iş birliklerini arttırmak, yerli ve milli üretimi desteklemek büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte adım atmak mecburiyetindeyiz" görüşünü dile getirdi.