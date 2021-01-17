Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı yapacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden personel alımı yapacağını açıkladı. 77 personel alımı yapılacağı belirtilen pozisyonlar ise Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri), Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Laborant, Diğer Sağlık Personeli olarak açıklandı.

Genel şartlar olarak ise "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." gibi kurallara yer verildi.