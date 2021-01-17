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Haberler Ekonomi Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

sözleşmeli personel alacak

12 personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. üzerinden paylaşılan ilanda başvuru tarihi ve başvuru şekli de açıklandı.

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

17.01.2021, 10:03

Mersin Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. İlanın son başvuru tarihi olarak 29 Ocak belirtilirken aranılan pozisyonların ise Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri olduğu açıklandı.

İlana ilişkin genel şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak gibi kurallara yer verildi.

İlana ilişkin detaylar için tıklayınız

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