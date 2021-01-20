DASK’ta 10 milyon poliçe sahibine prim farkı müjdesi

Hasar ödeme gücü 40 milyar lirayı geçen Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan, 10 milyon poliçe sahibine müjde! Salgınla mücadelede zorunlu deprem sigortasında azami teminat artışı zam olarak vatandaşa yansıtılmayacak. Konut sahiplerine önemli fırsatlar sunan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken, buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. Teminat başlangıç tarihi 1 Ocak- 31 Aralık arasında olan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Depremde evi zarar gören vatandaş, DASK'tan teminatını gerçek değer üzerinden alırken, zamsız prim ödemeye devam edecek.

YÜZDE 10 İNDİRİME GİDİLDİ

Zorunlu Deprem Sigortası tebliğinde yapılan değişiklikle sigorta kapsamında bir mesken için verilebilecek teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya çıktı. Sigorta bedeli tespitinde kullanılan metrekare tutarı betonarme yapıda bin 268 liraya, diğerleri için de 874 lira oldu. 1 Ocak'tan yıl sonuna kadarki sözleşmeler için bu tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurulu bu indirim oranını yeniden belirleme ya da kaldırma yetkisine sahip olacak.

KONUT SAHİPLERİNE FIRSAT

DASK, bütün ev sahiplerinin deprem sigortası yaptırmasını teşvik için 'DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyası başlatıyor. 1 Ocak itibariyle geçerli olan kampanyada Tebliğ'de hesaplanacak prim tutarlarından doğacak fark ev sahiplerine yansıtılmıyor. Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, kampanyayı salgın koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için başlattıklarını söyledi.

İZMIR'DE 268 TL'YE GÜVENCE

Kampanya kapsamında İstanbul'da ve İzmir'de 100 metrekare betonarme bir evin yıllık 268 liraya deprem sigortası ile güvence altına alınabileceğini kaydeden Turgut, "Aynı büyüklükte bir ev Edirne, Ankara ve Gaziantep'te yıllık 90 liraya, Ardahan'da yıllık 129 liraya, Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize'de 59 liraya, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir'de 38 liraya, Antalya'da 129 liraya ve Bursa'da 173 liraya Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak" dedi.