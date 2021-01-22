Salihli’de dev hastane projesi önceliğe alındı

280 milyon liraya mal olacak 400 yataklı Salihli Devlet Hastanesi projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapım önceliğinde ilk sırada yer aldı. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Salihli tarihinin en büyük kamu yatırımının resmen onaylanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



TIP FAKÜLTESİ HAYALİ

Salihli'ye verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini kaydeden Bilen, "Birileri gibi sözde Cumhuriyetçi, sözde milliyetçi, sözde Atatürkçü olmadık. Halkımıza hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık. Salihli'ye bu devasa yatırımı kazandırma noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımıza başlamıştık. Bundan sonra da hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Geçen hafta sonu yaptığımız açılışlarla Manisa'da 1.5 milyar dolarlık yatırımı ülkemizin hizmetine sunduk" diye konuştu. AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise Salihli'nin gelecek 50 yılının planlanmasına yönelik yatırımları hizmete sunduklarını belirterek, "Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu bahçesine arsa tahsisi gerçekleştirilmişti. Hastanemizin bu alana yapılmasının nedenlerinden biri de Salihli'ye bir üniversite, bir tıp fakültesi kazandırma hayalidir. Salihli'miz, büyümeye, gelişmeye, Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte güçlenmeye devam ediyor. Bizler Salihli'nin 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonrasını planlıyoruz. Üniversite bahçemizde 400 yataklı bir hastane için yola çıkmıştık. Bugün itibariyle Salihli Devlet Hastanesi yapım önceliğinde birinci sıraya alındı. An itibariyle 280 milyon lira Salihli'mizin kasasında duruyor. İnşaatımıza başlayıp, 2022 ortalarında hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Emre SAÇLI