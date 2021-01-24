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Haberler Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

bünyesine 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alınacağı duyurusu paylaşıldı. üzerinden yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

24.01.2021, 09:27

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alımı yapılacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda başvuru yeri ve başvuru için gerekenler de belirtildi.

Başvuru şartları arasında "(1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir." gibi kurallara yer verildi.

İlana ait detaylı bilgi için tıklayınız

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