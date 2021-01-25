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268 personel alacak! Personel alım şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

(), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Peki BOTAŞ personel alım başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

BOTAŞ 268 personel alacak! Personel alım şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

25.01.2021, 09:39

BOTAŞ, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek. Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

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