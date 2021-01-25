BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak

BOTAŞ, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek. Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.