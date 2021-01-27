Ziraat Bankası’ndan çiftçiye sulama kredisi

ZİRAAT Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu. Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Türkiye'nin kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı düzeyde olduğunu belirterek, kullanılabilir suyun yaklaşık yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla tüketildiğini bildirdi.