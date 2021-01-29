Ağbal’ın 2021 enflasyon öngörüsü % 9.4

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtım toplantısında enflasyon hedeflerine ve ekonominin geleceğine ilişkin görüşlerini açıkladı. Ağbal, şu noktalara dikkat çekti: "2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon düşük seyretmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz. İktisadi faaliyet geçen yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi."

SALGINDAKİ DÜZEY AŞILDI

"Üretim, sipariş ve kapasite kullanım oranları güçlü seyretti. Hizmetler sektöründe de birçok alt sektörde cirolar salgın öncesi düzeyini aştı. Salgına bağlı kısıtlamaların, hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır. Yıllık kredi büyümesi genişlemeye neden olmuştur. Kredi genişlemesi firma kredileri, konut ve ihtiyaç kredilerinde belirtginleşti. Net kredi hacmi 518 milyar olmuştur. Altın dahil M2 para arzı yüzde 33 artışla 833 milyar TL yükselmiştir. Cari işlemler açığı 38 milyar dolara yükselmiştir."

REZERV KAYBI YAŞANDI

"Cari açık ve sermaye çıkışları rezerv kaybına yol açmıştır. Borçlanma maliyetleri artmıştır. Tüketici enflasyonu yüzde 11.75 seviyesinden 2020 yıl sonunda 14.60 seviyesine yükselmiştir. Tahmin bandının üzerindedir. Temel mal ve gıda belirleyici olmuştur. Taleplerin zayıf seyrettiği kalemlerde enflasyon düşük ilerlemiştir. Bazı alt gruplarda enflasyon yüksek seyir izlemektedir."



KUR BASKISI AZALACAK

"SALGINDAN en çok etkilenen turizm ve hizmet sektöründe hızlı kredi genişlemesinin uyardığı güçlü seyir belirleyici olmuştur. Finansal iyileşme 2020'nin 3. çeyreğinde büyümeye en yüksek katkıyı veren birleşen oldu. 2020'nin son çeyreğinde iktisadi faaliyetin zirveye ulaştığını düşünüyoruz. Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş, önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret ediyor. Enflasyon üzerindeki döviz kuru etkilerinin düşeceği görülmektedir."



ORTA VADE HEDEFİ YÜZDE 5

"Enflasyonun orta vadede planlanan yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2021 sonunda yüzde 7.3-11.5 aralığında, yine yüzde 70 olasılıkla 2022 sonunda yüzde 4.6-9.4 aralığında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 9.4, 2022 yıl sonunda yüzde 7.0 ve 2023 sonunda ise yüzde 5 seviyesine geleceğini öngörüyoruz."