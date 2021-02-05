İzmir’de gramaj hilesiyle zam yapanlara baskın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışları konusunda yaptığı "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Esnafa sesleniyorum; yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza zulmetmeyin" sözlerinin ardından, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işyerlerine peş peşe denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde gıda ürünlerinde "Bu kadar da olmaz" dedirten fiyat farklılıkları ile karşılaşıldı.

VATANDAŞLARIN ŞIKAYETLERIYLE

İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları ve resen yapılan çalışmalar neticesinde, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ilimizdeki market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde personelimizce denetimler gerçekleştirildi" denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Bu kapsamda 19.01.2021-02.02.2021 tarihleri arasında il genelinde 272 işletme bazında toplam 3.170 ürün denetlendi. Yapılan bu denetimlerde, haksız fiyat artışı yaptığı düşünülen 25 işletme ve 125 ürüne ilişkin gerekli tespitler gerçekleştirilerek ilgili idari yaptırımlar uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirilmiş olup, firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır."



HFA UYGULAMASIYLA VE ALO 175 İLE BİLDİRİN

İZMIR Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük bir görev ve sorumluluk düştüğünden haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetler Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ile Alo 175 Tüketici Danışma Hattına da bildirebilecektir" ifadeleri kullanıldı.



TİCARİ SABIKA VE SİCİL KAYITLARI TUTULMALI

TÜKETICI Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, gıdada ve temel tüketim ürünlerinde "gramaj oyununu" önlemeye yönelik yönetmelik değişikliğinin olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Haksız kazanç sağlayan, ticari ahlak ve etik kurallarına aykırı davrananların 'ticari sabıka ve sicil kaydı' tutulmalı." dedi. Koçal, para cezalarının tek başına yeterli olmadığının yapılan uygulamalarda görüldüğüne dikkati çekti.

Fatih ŞENDİL