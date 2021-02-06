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124 sözleşmeli sanatçı alacak

resmi portalı ilan.gov.tr adresinden sözleşmeli sanatçı alacağını duyurdu. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru detayları da belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

06.02.2021, 11:27

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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