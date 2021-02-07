İkinci el araçta ‘oto-foto’ dönemi

Antalya'da girişimci Kadir Timur, ikinci el araç almak isteyenler daha detaylı fotoğraf ve video görmek isteyince, 'oto-foto stüdyosu' kurdu. Döner platformda aracın hem fotoğrafı hem de videosu 100 liraya çekilen stüdyoya, günde 13 araç gidiyor. Yakın çevresinin sürekli bu türden bir ihtiyacı dile getirmesi nedeniyle harekete geçen Timur, 150 bin lira harcayarak 300 metrekarelik alanı oto-fotoğraf stüdyosuna çevirdiğini söyledi.