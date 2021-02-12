İZKA ve MÜSİAD’dan sanayiye nitelikli personel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesine verdiği destekle İzmir sanayisi için kurumsal kaynak planlaması konusunda nitelikli personel yetiştirilecek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın imzaladıkları protokol ile hayata geçen proje sayesinde nitelikli işgücü yetişecek ve sanayinin bu işgücüne olan talebi karşılanacak.

EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

"Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması" projesi hakkında açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, çalışma çerçevesinde MÜSİAD bünyesinde istihdam odaklı bir eğitim merkezi kurulacağını ifade etti. Saygılı, "İzmir Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurulacak eğitim merkezi içerisinde, başta ERP eğitimleri olmak üzere, dijital uygulamalar, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, finansal okuryazarlık, veri okuryazarlığı, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma, çevik uygulamalar konusunda eğitimler ve seminerler düzenlenecek. Proje ile İzmir sanayisinin nitelikli personele ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerden seçilenler MÜSİAD üyesi iş yerlerinde istihdam edilecek" diye konuştu.



HEDEF KITLE GENÇLER VE KADINLAR

HEDEF kitlesi gençler ve kadınlar olan proje ile ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger şunları söyledi: "ERP projesi kapsamında ilk aşamada 180 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Merkezde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılardan en az 50'si MÜSİAD üyesi iş yerlerinde istihdam edilecek. İzmir'imizdeki gençlerimizin istihdamı için sadece bugünümüz için değil yarınlarımız için çok güzel bir gelişme olacak. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİ- AD İzmir Şubesi'ne Başkan Bilal Saygılı nezdinde teşekkür ediyorum ve projenin devam eden süreçte de sürdürülebilir şekilde devam etmesini diliyorum."