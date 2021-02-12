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Haberler Ekonomi Turkcell geleceğe yön verecek gençler arıyor

geleceğe yön verecek gençler arıyor

Turkcell geleceğe yön verecek gençler arıyor

12.2.2021

DÜNYANIN ilk dijital operatörü Turkcell'in gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu inovatif yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'te yeni dönem için başvurular başladı. Bugüne kadar gençler arasında büyük ilgiyle karşılanan GNÇYTNK programı; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmayı hedefliyor. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Program sayesinde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri Turkcell bünyesine katacağız. Turkcell olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz" dedi. Programın son başvuru tarihi ise 1 Mart 2021 olarak belirlendi. Bu arada Türkiye'nin ileri teknoloji yazılım üreticisi Kron ile Turkcell arasındaki iş birliği yapılan yeni anlaşma ile 3 yıl daha uzatıldı.

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