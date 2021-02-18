Yalova Çınarcık'ta icradan satılık arsa

Mahkeme Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 234 metrekare büyüklüğünde olan arsa için satış kararı verdi. Arsanın deniz manzaralı olup yola cephe konumlu ve Armutlu Yalova anayoluna 27 m, denize 58, Yalova şehir merkezine (heykele) 28916 m uzaklıkta olduğu ve ulaşım imkanlarının mevcut olduğu belirtilen arsanın satış bedeli olarak ise 126.840 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 07.04.2021 11:00 belirlendi.