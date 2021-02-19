Avrupa’nın ikinci büyük tersanesi Aliağa’da olacak

İzmir'in Aliağa ilçesinde 150 milyon euroluk bir yatırım ile tamamlanacak olan yat tersanesi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (YATEK) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Akbaşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, projenin detayları hakkında Yeni Asır'a bilgi verdi. Akbaşoğlu, "Bir Türkiye projesi olan YATEK'e hizmet etmeye, katma değer üretmeye gayret ettik, başarıya odaklandık" dedi.

■ YATEK ne amaçla kuruldu?

Kısa adı YATEK olan Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin ana amacı, dağınık haldeki tekne imalatçıları ve yan sanayisini bünyesinde toplayarak bunlara ait yer, pazarlama, sergi, eğitim ve sosyal tesis olanakları yaratmaktır.

■ Çaltılıdere'deki projenizden bahseder misiniz?

Yurdumuzun çeşitli yerlerinde dağınık olarak bulunan yat ve tekne imalatçılarını modern bir oluşum altında toplamak amacıyla 15 yıl süren çalışmalarımız sonuçlandı. Bakanlık Aliağa Çaltılıdere'de bulunan 1200 dönümlük Hacı Ahmet Ağa koyu'nu bu amaçla YATEK'e tahsis etti. Çalışmalarımız 3 yıl içinde bitecek. Burada irili ufaklı 86 imalathane olacak. İç piyasaya da satış yapacağız ama asıl hedefimiz ihracat.

1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

■ Dünya yat pazarında Türkiye'nin durumu nedir?

Burada Türkiye'nin en büyük, Avrupa ve Akdeniz'in İspanya'dan sonraki 2. büyük yat tersanesini kuracağız. Teknolojik açıdan ise birincisi ve en moderni olacağız. İleri teknoloji ve donanımla 125 metreye kadar yüksek performanslı, kompakt ve dünya standartlarında lüks mega yatlar üreteceğiz. Ekonomik büyüklüğü 5.5-6 milyar dolara ulaşan Türkiye yat ve tekne endüstrisi, her yıl yüzde 20 büyüyerek dünyadaki yerini güçlendiriyor. Şu an ülke olarak dünyada 4. sıradayız. Amacımız Türkiye'nin yıllık yat ihracatını yıllık bir milyar dolar baremine ulaştırmak.

■ Tersanelerin çevreye zarar verdiği yönündeki yaygın inanış doğru mu?

YATEK kapalı, bacasız üretim yapan bir tesis olacak, sosyal tesisler, kreş ve eğitim alanları da yapacağız. Tersanemiz, çevre ile hiçbir sıkıntısı olmayan, çevreye duyarlı bir işletme olacak. Bacasız bir fabrika olacağız adeta, üretim kapalı alanlarda olacak, gelişmiş ve modern filtreleme sistemleri kuracağız. Kendi atıklarımızı kendimiz bertaraf edeceğiz. Tam anlamıyla çevreci bir tesis kuracağız.

"BÖLGENİN GENÇLERİ MESLEK EĞİTİMİ ALSIN"

■ YATEK'in istihdama olan katkısı ne olacak?

İlk etapta yaklaşık 6 bin kişi istihdam edilecek ve bu iş gücünü yakın çevreden temin edeceğiz. Yat imalatı yoğun emek isteyen bir sektör ve maliyetin yaklaşık yüzde 40'ı işçilik maliyetidir. Bölgemizin gençlerine denizcilik ve tekne imalatı ile ilgili meslek okulları ve kurslarına gitmelerini tavsiye ediyoruz. Projemiz tamamlandığında üyelerimiz bölgenin odalarına, STK kuruluşlarına üye olacak, ihtiyaçlarını bölgeden karşılayacak.

Tolga TEKİN