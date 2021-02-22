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Adalet Bakanlığı ile ilgili disiplin soruşturması başlattı

Adalet Bakanlığı, Grup Başkanvekili 'le ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan avukat ve ara bulucu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Adalet Bakanlığı Mert Yaşar ile ilgili disiplin soruşturması başlattı

22.02.2021, 16:37

Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Ara buluculuktan çıkarılabilir

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosu'nca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.

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