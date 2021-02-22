Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.
Ara buluculuktan çıkarılabilir
Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.
Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosu'nca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.Hukukçu Mert Yaşar'dan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret!
Adalet Bakanlığı Mert Yaşar ile ilgili disiplin soruşturması başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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