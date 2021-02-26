Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Demokrasi şehidi Adnan Menderes adına doğup büyüdüğü ve gençliğinin geçtiği Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'ne Adnan Menderes Demokrasi Müzesi yapılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Aydın Valiliği'nin ödeneğiyle 2 yıl önce yapımına başlanan müzede sona gelindi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışmalarını yakından takip ettiği müzenin iç tefrişatı biterken, çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla önümüzdeki aylarda Başkan Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

O DÖNEMİ YANSITACAK

Müzede merhum Menderes'in hatıraları yaşatılacak. Binanın giriş kapısının önünde Menderes'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde kullandığı traktör yer alacak. Müzenin zemin katına bir dijital kütüphane ile sinevizyon odası yapılacak. Binanın giriş katında ise Menderes'in hayatı anlatılacak. Burada Menderes'in kullandığı eşyalar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışından getirilen eşya, envanter ve materyaller sergilenecek. Binanın son katında ise Menderes'in iktidarda olduğu dönemde yaptığı icraatlar ve yatırımlar maketlerle anlatılacak. Müzenin bulunduğu alanda bir cami de yer alıyor. Çevresinde sosyal yaşam alanı oluşturulan müzeyi ziyarete gelen vatandaşların yöresel gıda ve eşyaları bulabilecekleri stantlar kurulacak. Çine Çayı'nın kenarında ise ahşaptan yapılan 2 katlı restoranda yöresel ürünlerin satışı yapılacak.



'AYDIN ÖNEMLİ BİR ESERE KAVUSACAK'

AYDIN'A manevi değeri çok yüksek bir eser kazandırılacağını belirten Vali Hüseyin Aksoy, "Müzemiz büyük oranda tamamlandı. Binasının içindeki dizayn ve çevre düzenlemeleri yapılıyor. Açılış tarihini netleştirmeye çalışıyoruz. Aydınımız için önemli bir eser olacak Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin Cumhurbaşkanımız tarafından açılması bekleniyor" dedi.