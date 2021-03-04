TL için Moody’s’ten pozitif not mesajı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk lirasının güçlenmesini, sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikalarındaki değişimin Türkiye'nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu bildirdi. Moody's'in açıklamasında, "Para biriminin güçlenmesine, sermaye girişlerinin yenilenmesine, döviz rezervlerindeki azalışın durdurulmasına yol açan ve kasım ayından bu yana devam eden politika değişikliği, net bir pozitif kredi unsurudur" ifadeleri kullanıldı.

OLUMLU ETKİLEYECEK

Moody's'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Son zamanlardaki daha tutarlı maliye ve para politikalarına geçişin kalıcı olması, enflasyonda düşüşe, para biriminin güçlenmesine ve dolarizasyonda azalmaya yansıması durumunda, derecelendirme görünümü dengelenebilir (durağan görünüm). ABD ve Avrupa Birliği ile gerilimlerde devam eden bir azalma da pozitif olacaktır. Ekonominin yapısal dengesizliklerine cevap veren ve aynı zamanda ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik reform, orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir."

BÜYÜMEYİ ILIMLI HALE GETİRECEK

MOODY'S'İN değerlendirmesinde, "Daha güçlü bir küresel büyümenin yaşanması ve yaz aylarından itibaren yabancı turistlerin gelecek olması bu yıl Türkiye ekonomisine bir miktar destek sağlayacak olsa da, büyümeyi ılımlı hale getirecek başka faktörler de var; özellikle çok daha ılımlı kredi büyümesi ve yüksek faiz oranları." yorumunda bulunuldu. Moody's'in 24 Şubat 2021'de yayımlanan "Küresel Ekonomik Görünüm" güncelleme raporunda, daha önce kuruluşun Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri 2021 için yüzde 3,5'ten yüzde 4'e, 2022 için yüzde 4'ten yüzde 5'e yükseltilmişti.

UNICREDIT, YÜZDE 4,5'E YÜKSELTTİ

SALGINLA ilişkili devam eden risklere, kredi şartlarında sıkılaşmaya ve destek tedbirlerinin kısmen geri çekilmekte olmasına rağmen İtalyan finans devi UniCredit, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 4,5'e yükseltti. Türk ekonomisinde büyümenin 2021 ilk çeyrekte sınırlı bir yavaşlama göstermesini beklediklerini, sektörden sektöre farklılık görülmeye devam edeceklerini ifade eden UniCredit, öncü göstergelerin imalat sektörünün yılın ilk ayında güçlü olmaya devam ettiğine işaret ettiklerine de dikkat çekti. UniCredit, Türk ekonomisinde çeyrek dönemli büyümenin pandemi ile ilişkili sınırlamaların gevşetilmesine bağlı olarak ikinci çeyrekte yeniden başlayacağını öngördüklerini de vurguladı. UniCredit, 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,6 olarak açıkladı.