Demir Grup’tan Çorlu’ya ekolojik sanayi sitesi

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe önemli projelerin mimarı olan Demir Grup, inşaattaki köklü tecrübesini enerji sektöründeki gücüyle de birleştirerek ekolojik bir açılım başlattı. Ticari faaliyetlerini 'Geleceğe Yatırım' misyonuyla sürdüren şirket, enerjisini ve suyunu kendi öz kaynaklarıyla üreten, sürdürülebilir ekolojik yatırım stratejisi oluşturdu.

Bu kapsamda, 800 milyon TL'lik yatırımla Trakya'da ticaretin kalbinin attığı Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Geleceğin Kazandıran Projesi' olarak tanımlanan Demir Eko-San Sanayi Sitesi'nin inşaat faaliyetlerine başladı. Proje, yarattığı katma değerle yatırımcı dostu, işveren maliyetlerini düşüren donanımıyla da üretici dostu bir yaklaşım sunuyor. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, gayrimenkul ve inşaat sektöründe edindikleri tecrübeye ek olarak enerji sektörüne çok önemli projelerle yeni başarı hikayeleri yarattıklarını söyledi.

Hamit Demir, "Pandemi ile geçen zorlu bir yılın ardından yeni umutlar biriktirdiğimiz 2021 yılının başlangıcında, Çorlu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 800 milyon TL'lik yatırımla 242 bin 400 metrekarelik alanda, Demir Eko-San Sanayi Sitesi'nin inşaatına başladık" dedi. Projenin enerjisini ve suyunu kendisinin üreteceğini belirten Hamit Demir, basit bir sanayi sitesi projesi hayata geçirmediklerini ifade ederek şunları söyledi:

YENİ MERKEZ OLMA HEDEFİ

"Projemizi, bölgenin yeni üretim ve lojistik merkezi yapmakta iddialıyız. Bölgenin ticari hayatına yeni bir soluk getireceğiz. Bir nevi bölge ticaretine ışık tutacağız, vizyoner bakış açısıyla geleceğin sanayi siteleri için yeni ilhamlar yaratacağız. Projemizde 6 blok halinde yükselecek 362 adet ruhsatlı imalathane, 65 dükkân, 3000 kişilik fuar, kongre, balo, toplantı salonları, sosyalleşme imkânı sunan kafe ve restoranlardan oluşan bir çekim merkezine imzamızı atacağız. En yeni teknolojilerle donatacağımız projemiz tasarımıyla da fark yaratacak. Ekolojiyi merkeze alarak tasarladığımız projemiz, çevre kirliliğini azaltıp yarınlara tertemiz bir dünya bırakacak."

İHTİYACA GÖRE TASARIM

HAMİT Demir, projede yer alan tüm imalathane ve dükkanları üreticilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Projemiz, bloklar arası 30 metre genişliği ve imalathanelerde 12 metre tavan yüksekliği ile de üreticinin faaliyetlerini kolaylaştıracak. Bu boyutlar istenildiği gibi kullanılabilecek. Projemiz, donanımının yanı sıra merkezi konumuyla bölge ticaretinde bir kaldıraç etkisi yaratacak. Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle de üretim ve lojistik merkezi haline gelerek İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olacak."

SATIŞLAR BAŞLADI

İNŞAAT çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü projede lansman öncesi satışların da başladığını kaydeden Hamit Demir, "Üst düzey donanımı ve merkezi lokasyonu ile katma değerli bir yatırım fırsatı sunduğumuz projemizde, yatırımcılarımızı peşinatsız yüzde 0 faizli, 24 ay ödeme ve yüzde 30 peşinata yüzde 0 faizli 36 ay ödeme seçenekleriyle buluşturuyoruz. Projeye şimdiden çok ciddi bir talep almaya başladık" ifadelerini kullandı.

İSTİM TUZLA'DA TESLİMLER BU YIL BAŞLIYOR

İSTANBUL'UN Anadolu'ya açılan kapısı Tuzla'da yeni ticaret, sanayi ve lojistik merkezi olarak konumlanan İSTİM Tuzla'da teslimler bu yıl içinde başlıyor. Statik yapısı, büyüklüğü ve model proje özelliği ile ofis, sanayi ve lojisitik faaliyetlerine yeni bir anlayış getiren İSTİM Tuzla, Betacons (Betatrans A.Ş), Kadimyapı A.Ş (Çavuşoğlu Yemenler A.Ş, Mostar Yapı Ltd.Şti.) Ortaklığında bölgenin lojistik, üretim ve depolama ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor. İstanbul'un sanayi ve ticaretinde öncü firmaların kümelendiği Tuzla'da ofis, sanayi ve ticaret kompleksi olarak dikkat çeken proje ileri teknolojisi, yüksek enerji altyapısı, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesi, kat yükseklikleri ve ergonomisi ile firmaların gelişimini destekleyen özelliklere sahip.

700 BİN TL'DEN SATIŞTA

Toplamda 777 adet ofis ve dükkânın yer aldığı İSTİM Tuzla'da ofislerin büyüklükleri 87 ila 100 metrekare, dükkânların ise 100 ila 300 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği projede ofisleri 700 bin liradan, dükkânları ise 950 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılara sunan Ortak Girişim, alıcılara ayrıca yüzde 25 peşinata 36 ay sıfır faiz avantajı da sağlıyor.

ANT YAPI RUSYA'DA YENİ HAVALİMANI İNŞA EDİYOR

ULUSLARARASI alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, Rusya'da Yakutistan Bölgesi'nin Mirny şehrinde, Mirny Uçak Terminali'nin inşaatına başladı. yapacak. Ulaşım açısından oldukça zor bir bölgede yer alan Mirny için hayati önem taşıyan Mirny Uçak Terminali, 3 kilometre uzunluğa sahip kalkış pistleri ve 2.86 metre yapay pistiyle bölgede önemli bir boşluğu dolduracak. Terminalin Rusya'da gerçekleştirdikleri 3. havalimanı projesi olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, "2023 yılında teslim etmeyi hedeflediğimiz Mirny Uçak Terminali projemiz Rusya'daki ilk devlet sözleşmemiz olma özelliğini de taşıyor" dedi.