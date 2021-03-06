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Haberler Ekonomi Avrupa’dan Türk çipurasına talep arttı

’dan Türk çipurasına talep arttı

Avrupa’dan Türk çipurasına talep arttı

6.3.2021

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatının şubat ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 99 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Türk balığı Avrupa ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanında 'Premium' ürün olarak rağbet görüyor. Ürünlerimizin yüzde 80'e yakını AB ülkelerinde tüketiliyor. Salgın döneminde balığa talep yurt dışında da arttı. Avrupalılar bağışıklık sistemini güçlendirmek için Türk çipurası talep ediyor" bilgisini verdi.

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