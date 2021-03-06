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Haberler Ekonomi Bergama TOKİ konutları kuraları 9 Mart’ta çekiliyor

TOKİ konutları kuraları 9 Mart’ta çekiliyor

Bergama TOKİ konutları kuraları 9 Mart’ta çekiliyor

6.3.2021

BERGAMA'NIN en gözde mevkiinde inşa edilen TOKİ konutları kuralarının çekilişi 9 Mart 2021 Salı günü saat 11.00'de yapılacak. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz TOKİ konutlarımızı görev süremizin içerisinde inşa etmenin sevincini yaşıyoruz. Hak sahipleri kısa bir süre sonra evlerini teslim alabilecekler" dedi. Kuraların canlı yayınla belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlanacağını belirten Başkan Koştu, "160 adet 2+1 ve 114 adet 3+1 olmak üzere toplam 274 adet sosyal konutumuzun inşaatı hızla tamamlanıyor. Hak sahiplerinin kurayla konutlarını belirlemelerinin ardından gayrimenkul satış sözleşmesi 15 Mart - 09 Nisan tarihleri arasında Ziraat Bankası Bergama Şubesi nezdinde imzalanmaya başlanacak" dedi.

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