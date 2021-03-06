Saraybosna’dan Başkan Erdoğan’a dev destek

FETÖ'NÜN ABD'de yapmaya çalıştığı çirkin karalama kampanyasına Bosna Hersek'ten cevap geldi. Başkent Saraybosna'daki reklam panolarına, New York'ta bazı reklam panolarında yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı. Farklı noktalardaki dev ekranlara ve panolara yazılan kırmızı-beyaz 'Love Erdoğan' ilanları Türk asıllı vatandaşların da takdirini topladı.