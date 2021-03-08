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Haberler Ekonomi Bakan Varank, AKINCI S-1 hava aracını inceledi

Bakan Varank, AKINCI S-1 hava aracını inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.

Bakan Varank, AKINCI S-1 hava aracını inceledi

08.03.2021, 08:30

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tesislerimizi ziyaret ederek, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi" açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.

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