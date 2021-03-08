Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tesislerimizi ziyaret ederek, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi" açıklamasında bulundu.
Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek,#AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🌍🇹🇷https://t.co/xwUcIqUH01— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 7, 2021
Bakan Varank, AKINCI S-1 hava aracını inceledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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