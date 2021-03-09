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87 sözleşmeli tekniker alacak! Başvuru şartları nelerdir?

(GİB), tekniker pozisyonunda görevlendirmek üzere 87 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu.. GİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım ilanına başvuru nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte personel alımına ilişkin detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak! Başvuru şartları nelerdir?

09.03.2021, 10:19

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tekniker pozisyonunda görevlendirmek üzere 87 sözleşmeli personel alımı yapacak. Buna göre, kurum, elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat veya bilgisayar teknikeri olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İşte GİB personel alımına ilişkin detaylar...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Dün başlayan başvurular, 17 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Sözlü sınav, 5-7 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Tek aşamalı sınavda genel yetenek, genel kültür ile kazananların istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek.

Alındıktan sonra çeşitli illerde görevlendirilecek 87 personelden 10'u GİB'in merkezinde, 3'ü Ankara'da, 18'i İstanbul'da, 6'sı İzmir'de hizmet verecek.

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