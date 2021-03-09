TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK İŞKUR aracılığıyla 19 personel alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde (BİLGEM) görev yapmak üzere TMY personel kontenjanında personel alınacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 12 Mart 2021 olarak belirtildi. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.