THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.THY 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü THY mart ayı uçuş programını güncelledi
THY'den filtre açıklaması: Hastane standartlarında koruma sağlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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