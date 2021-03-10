THY'den filtre açıklaması: Hastane standartlarında koruma sağlıyor

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

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