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Haberler Ekonomi THY'den filtre açıklaması: Hastane standartlarında koruma sağlıyor

'den açıklaması: Hastane standartlarında koruma sağlıyor

Son dakika haberine göre uçaklarında kullanılmaya başlanan HEPA filtreler sayesinde kabin içinde hastane standartlarında korunma sağlandığı bildirildi.

THY'den filtre açıklaması: Hastane standartlarında koruma sağlıyor

10.03.2021, 14:35

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

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