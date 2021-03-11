Uzaktan çalışanlara yönetmelikle güvence

PANDEMİ sürecinde tüm dünyayla Türkiye'nin de çalışma hayatına giren, devletin de desteklediği uzaktan çalışmaya (evden) yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde çalışma ortamının düzenlenmesinden sürelerin belirlenmesine, maliyet sorumluluklarından iş araçlarının teminine kadar tüm detaylar netleşti.



DÜZENLEMEDE YER ALAN MADDELER

Evden çalışan yazılı sözleşme talep edebilecek ● Çalışma ortamı ve süreleri belirlenecek ● Evden iş yaparken internet faturası gibi maliyetler belirlenecek ● Fazla çalışma işverenin yazılı talebi ile mümkün olacak ● Çalışanın veri korumada işletme kurallarına uyması zorunlu olacak ● İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacak ● Bilgisayar gibi teknik ekipmanlar işveren tarafından karşılanacak ● Kimyasal, radyoaktif madde gibi riskli işlerde uzaktan çalışma olmayacak ● Milli güvenlik konulu stratejik işlerde uzaktan çalışma yapılmayacak ● İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek.

HAZAL ATEŞ