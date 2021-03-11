Ziraat Bankası resmen duyurdu! KPSS şartsız 230 memur alımı

Ziraat Bankası, KPSS şartı olmadan 230 memur alımı için 4 farklı ilan yayımladı. Peki başvuru şartları neler ve başvurular ne zaman başlıyor?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ziraat Bankası, memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Başvurular 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek. Adaylar, Anadolu Üniversitesi'nin Sınav Başvuru internet adresinden başvurularını tamamlayabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI

-01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak.



-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.



Sınavla İlgili Genel Hususlar:



- Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

- Çalışma ili İstanbul'dur.

- Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü

saat 10.00'da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.

- Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yürütülecektir.

ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIM SINAVI

Ziraat Bankası, adaylar için yazılı sınav yapacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00 olarak yayımlandı. Sınavlar İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek.

ZİRAAT BANKASI 4 FARKLI POZİSYON İÇİN TOPLAMDA 230 MEMUR ALIMI YAPIYOR

- 20 Müfettiş Yardımcısı

- 80 Uzman Yardımcısı

- Ziraat Katılım 100 Uzman Yardımcısı

- Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı