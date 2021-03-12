Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 23 arttı

AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin 2021 yılında da devam ettiğini belirterek, "Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış sağlayarak 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu.

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