‘Ekonomimiz pozitif büyümeyi sürdürecek’

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi; ülkemizin güçlü ve kararlı duruşunu, istikrar ve güven veren zeminini, şeffaf yapısını, sürdürülebilir ve öngörülebilir ufkunu, dijitalleşmenin getirdiği hızlanmayı sağlamlaştıracak. Türkiye'yi geleceğe güvenle taşıyacak. Türkiye ekonomisi pozitif yolda büyümeye devam edecektir" dedi. Saygılı, reform paketi ile V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağını ifade etti.