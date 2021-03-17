Son dakika: Fed faiz kararı açıklandı!

16 Mart'ta başlayan Fed toplantısı sona erdi. ABD Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Fed faizleri sabit bıraktı. Birazdan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

FAİZ KARARI 11-0 OYLA ALINDI

Faiz kararı 11'e karşı 0 oyla alındı. ABD Merkez Bankası (Fed), iskonto faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 0,25 olarak bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, "Mali şartlar destekleyici olmaya devam ediyor" dendi.

FED'İN TOPLANTI METNİNDE YER ALAN İFADELER;

Toparlanma patikası virüsün yıl içindeki gelişimine bağlı. Ters repo büyüklüğü karşı taraf başına 30 milyar dolardan 80 milyar dolara yükseltildi. Hedefler konusunda daha fazla ilerme sağlanana kadar tahvil alımı devam edecek.

Politika yapıcıların çoğunluğu enflasyon tahminlerine yönelik riskleri ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğunu görüyor, Aralık'ta çoğunluk riskleri aşağı yönlü görüyordu. Tahvil alımları aylık en az 80 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımları aylık 40 milyar dolar olarak devam ettirilecek.

Destekleyici politika enflasyon bir süre için ılımlı şekilde yüzde 2'nin üzerine çıkana, ortalama enflasyon yüzde 2'in üzerinde oluşana ve uzun vadeli enflasyon bekleyişleri yüzde 2'de çıkarılana kadar devam ettirilecek. Eğer hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek riskler gelişir ise para politikası duruşunu ayarlamaya hazır olacağız.

Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri toparlanma hızında bir yavaşlamanın ardından yukarı döndü. Enflasyon yüzde 2'nin altında olmaya devam ediyor.

Genel finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor, ekonomiyi destekleme tedbirlerini ve ABD hanehalkı ile işletmelerine kredi akışını yansıtıyor. Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörler zayıf olmaya devam ediyor. Halk sağlığı krizi ekonomi üzerinde baskı yaratmaya, görünüme kayda değer riskler yaratmaya devam ediyor. Ters repo için limitin yükseltilmesi ABD Doları fonlaka piyasalarının gelişimini yansıtıyor.