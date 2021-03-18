MÜSİAD İzmir’de Saygılı yeniden başkan seçildi

MÜSTAKİL Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi 23. Olağan Genel Kurul toplantısında Bilal Saygılı yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Toplantıya katılan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, pandemi döneminde Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu ve dengelerin değişeceğini belirterek, "Ülkemizin potansiyeline olan inancımız tam" dedi.

MÜSİ- AD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ise MÜSİAD İzmir ailesinin istihdamını 22 bin kişiden 50 bin kişiye çıkardıklarını ve yeni istihdamlar kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti. Saygılı, "Ocak 2019'da 900 olan şirket sayımız bugün itibariyle tam bin 630'a ulaşmıştır. Salgın sürecinde ise 112 yeni üye kazandırdık. Bu yıl 50 yeni üyeyi daha MÜSİAD İzmir ailesine kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, üniversite rektörleri, üyeler ile çok sayıda davetli katıldı.

■ FATİH ŞENDİL