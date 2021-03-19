Gıda israfını bitiren otellere “Turuncu Bayrak”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi gibi çevre dostu hareketler tüm ülke geneline yayılıyor. Gıda Dostu Derneği'nin gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla otellerde başlattığı "Gıda Dostu Turuncu Bayrak" uygulaması, giderek büyüyor. "Afiyet olsun, israf olmasın" sloganıyla başlatılan uygulama, otellerdeki israfın önemli ölçüde önüne geçiyor. Gıda Dostu Turuncu Bayrak uygulamasını tanıtmak üzere bir grup gazeteciyle bir araya gelen Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün, gıda israfının dünyada 1 trilyon dolar, Türkiye'de ise 256 milyar lira boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, "Gıda Dostu Turuncu Bayrak, gıda israfını önlemeye ve bilinçlendirmeye yönelik kapsamlı bir sistem" dedi. Gıda israfının önemli bir bölümünün otellerde yapıldığına dikkat çeken Akgün, bu nedenle projeyi otellerden başlattıklarını söyledi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK

Uygulamanın işleyişini de anlatan Akgün, "Otel personelinden 5 temsilci seçiliyor, bu kişilere israfın önlenmesine yönelik eğitim veriliyor. Ayrıca, diğer tüm personele de farkındalık eğitimi veriliyor" diye konuştu. Eğitimlerin ardından uygulamaya geçildiğini belirten Akgün, oteldeki tabakların küçültülmesi, süslemelerin kaldırılması gibi israfı önleyici adımlar atıldığını anlattı. Uygulamaya ilişkin 50'den fazla görselin belirlenen yerlerine konumlandırıldığını söyleyen Akgün, ayrıca otel için 'online' bir sistemin devreye sokulduğunu ifade etti. Otellerde ve evlerde israfın özellikle çocuklar tarafından yapıldığına dikkat çeken Akgün, çocukların farkındalığının artırılması amacıyla projede özenle çalışıldığını belirtti.



EMİNE ERDOĞAN, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİYLE BULUŞTU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda farklı engel gruplarından özel gereksinimli çocukların anneleriyle bir araya geldi.

EMİNE Erdoğan, "Görme engelli bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacı aynı değil. Bu farklılıkları sadece 'engellilik' başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin de katıldığı programda, anneler, özel çocuklar adına çözüme kavuşturulmasını bekledikleri taleplerini Bakanlara iletti.



3 YILDA YÜZDE 30 ÖNLÜYOR

5 yıldızlı bir otelin sezonda ortalama 30 milyon liralık mutfak harcaması yaptığını ifade eden Akgün, bu paranın 3 milyon lirasının gıda israfıyla boşa harcandığını belirtti. Turuncu Bayrak uygulamasının bu israfın önüne geçmeyi hedeflediğini vurgulayan Akgün, "Şu an 20 işletme Turuncu Bayrak sahibi. Yıl sonuna kadar 100 otel ve 20 milyon misafire ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA