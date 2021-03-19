TMSF’den Ataşehir’e Modern proje

İstanbul Anadolu Yakası'nın değer kazanmaya devam eden bölgesi Ataşehir'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern görücüye çıktı. Ataşehir Modern Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

2023 YILINDA TESLİM

Bu projeyle aynı zamanda devletin kasasına önemli bir kaynak aktaracaklarını belirten Gülal, "Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu'na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır" dedi. Muhiddin Gülal, küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Edinim değeri 435 milyon TL olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF'nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023'te teslim etmeyi hedefliyoruz." Ataşehir Modern, yeşil ve sosyal alanları, konforlu daireleriyle sakinlerine standartların üzerinde bir yaşam anlayışı getirmeyi hedefliyor. Toplam 238 bin 752 metrekare alanda inşa edilerek 3 blokta yükselen Ataşehir Modern projesinde bloklar 'Arya', 'Beste' ve 'Opera' isimlerini taşıyor. Proje 167 bin 208 metrekarelik satılabilir alanı ile 979 konut, 44 ticari alan olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölümden oluşuyor. Toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alana sahip projede açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi, sauna, basketbol sahası, kaykay ve bisiklet pistleri, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal



LANSMANA ÖZEL İNDİRİM

ATAŞEHİR Modern, konut alıcılarına metrekaresi 15 bin TL'den, 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor. Konum itibarıyla ağırlıklı olarak markalı konutlar, eğitim kurumları, parklar, sağlık ve spor merkezlerinin odak noktasında yer alması projeye artı değer katıyor. Ayrıca E5 ve E6 otoban bağlantı yollarının kesiştiği noktada yer almasından dolayı da ana arterlere kolay ve hızlı ulaşım sağlanıyor.



ELEKTRİK İSTASYONU

DEPREME dayanıklı, enerji verimli ve yangına karşı güvenli projede 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 tane 1+1, 265 tane 2+1, 261 adet 3+1, 74 tane 4+1 ve 32 tane 5+1 daire bulunuyor. 7 bin 858 metrekare büyüklüğünde sosyal tesise sahip Ataşehir Modern'de 1514 adet araçlık otopark yer alıyor. Her bloktaki kapalı otoparkında elektrikli otomobiller için şarj istasyonu olan projede misafir araçları için de açık otopark bulunuyor.

Yavuz KARAMAN