Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! İşte bütün detaylar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomik reform takvimini açıkladı. Bakan Elvan "Ekonomide reformlarımızın takvimini tamamladık." ifadelerini kullandı.Buna göre harcama disiplini sağlanacak, kamu borç yönetimi güçlendirilecek. İşte detaylar...
Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 23, 2021
Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Hayırlı olsun.
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EKONOMİ REFORM TAKVİMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda öne çıkan 10 ana başlık şöyle:
Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
İŞTE REFORMUN AYRINTILARI
* Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır.
* Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır.
* Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacaktır.
* Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecektir.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Ekonomi Reform Paketi açıklaması Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı! Müjdeleri tek tek sıraladı Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! İşte öne çıkan başlıklar
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