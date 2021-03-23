Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! İşte bütün detaylar

Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı! İşte bütün detaylar

Son dakika... 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık." ifadelerini kullandı.