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Haberler Ekonomi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

88 sürekli işçi alacak

, 88 sürekli işçi alacağını duyurdu. Üniversite alımların 22 Mart'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

24.03.2021, 11:06

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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