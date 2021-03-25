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Haberler Ekonomi Tekstil Makineleri Fuarı yerli üretimlerle açıldı

Tekstil Makineleri Fuarı yerli üretimlerle açıldı

'nin en büyük Tekstil Makineleri ve Teknolojileri Fuarı olma özelliğine sahip EGE TMF 23 Mart 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesine ait EGS Park Fuar Alanı'nda kapılarını açtı.

Tekstil Makineleri Fuarı yerli üretimlerle açıldı

25.3.2021

MİLLİ TEKNOLOJİ HAKİM
Ülkemizde ilk kez tamamını yerli katılımcıların oluşturduğu fuarda sergilenen ürünlerin yüzde seksenden fazlasını milli üretimler oluşturdu. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli gibi kentlerin yanı sıra Denizli'den sekiz firma fuarda yer alırken, boya ve apre makineleri, dokuma ve örme makineleri, tekstil baskı teknolojileri, nakış ile konfeksiyon makineleri fuarda sergilendi. Cuma gününe kadar sürecek olan fuar, her gün saat 10.00- 19.00 saatleri arasında kapılarını açık tutacak.

SEBAHATTİN ALP

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