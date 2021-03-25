MİLLİ TEKNOLOJİ HAKİM
Ülkemizde ilk kez tamamını yerli katılımcıların oluşturduğu fuarda sergilenen ürünlerin yüzde seksenden fazlasını milli üretimler oluşturdu. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli gibi kentlerin yanı sıra Denizli'den sekiz firma fuarda yer alırken, boya ve apre makineleri, dokuma ve örme makineleri, tekstil baskı teknolojileri, nakış ile konfeksiyon makineleri fuarda sergilendi. Cuma gününe kadar sürecek olan fuar, her gün saat 10.00- 19.00 saatleri arasında kapılarını açık tutacak.
SEBAHATTİN ALP
Tekstil Makineleri Fuarı yerli üretimlerle açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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