ISKUR’dan girişimci engellilere hibe kredi

Denizli İŞKUR'dan girişimci engellilere hibe kredi desteği. Engellilerin kendi işyerlerini kurmalarını amaçlayan 2021 yılı ilk dönem engelli hibe desteği ile onlarca engelli kendi işini kurabilecek. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, kurmayı düşündükleri iş hakkında projelerini hazırlayarak Denizli İŞKUR'a sunacaklar. Denizli İŞKUR tarafından onaylanan projelere 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlanabiliyor. 2015-2020 yılları arasında, 34 engelli vatandaşın Denizli İŞKUR'dan toplamda 1 milyon 118 bin 183 liralık destek aldığı belirtilirken, başvuruların 16 Nisan 2021'e kadar 'e-devlet' üzerinden gerçekleşeceği hatırlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP